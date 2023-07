CEO Shell: verlaging olieproductie onverantwoord - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) CEO Wael Sawan van Shell noemt het verlagen van de olieproductie onverantwoord. Dit zei hij tegen de Britse BBC in een interview. De topman van de energiegigant zei tegen de zender dat het terugdringen van de olie- en gasproductie "gevaarlijk en onverantwoord" is. Het energiesysteem “heeft olie en gas nog altijd hard nodig”, omdat alternatieve energiebronnen niet snel genoeg worden ontwikkeld, zei Sawan. Bron: ABM Financial News

