Beursblik: enorm sterk banenrapport VS qua samenstelling niet afwijkend

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De door ADP gemeten banengroei in de VS in juni was veel sterker dan verwacht, maar het rapport wijkt qua samenstelling niet af van dat over mei. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank donderdag tegen ABM Financial News. "Je ziet ook in juni de dienstensector sterk bijdragen met een groei van 373.000 banen, terwijl vooral kleine bedrijven met een groei van 233.000 banen er uitsprongen", aldus Marey. Uit de cijfers bleek een totale groei van 497.000 banen, terwijl gerekend was op maar 220.000, nadat de groei in mei neerwaarts werd bijgesteld van 278.000 naar 267.000. De loongroei van 6,4 procent op jaarbasis is volgens Marey een signaal dat dat de groei daarin blijft afnemen. "Tegelijkertijd liggen de lonen in de horeca, in juni goed voor een banengroei van 232.000 banen, gemiddeld lager dan elders", zag Marey. Volgens de marktanalist wacht de Federal Reserve toch vooral op het officiële banenrapport over juni, dat vrijdagmiddag wordt gepubliceerd. Bron: ABM Financial News

