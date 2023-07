Wall Street richting lagere opening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet, nadat de banengroei zoals gemeten door ADP sterker bleek dan verwacht. Futures op de S&P 500 index noteren in aanloop naar de openingsbel tot 0,7 procent in het rood. Het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP bleek vanmiddag veel sterker dan verwacht, waarna de marktverwachting op een Fed-renteverhoging in september iets toenam. In juni kwamen er liefst 497.000 banen bij, waar werd gerekend op maar 220.000. De banengroei voor mei werd iets naar beneden bijgesteld tot 267.000. Vrijdagmiddag volgt het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, met een verwachte banengroei van 240.000. De wekelijkse steunaanvragen stegen met 12.000 stuks naar 248.000. Het Amerikaanse handelstekort is in mei met ruim 7 procent gedaald tot 69 miljard dollar, met een daling van zowel de export als import. Later vanmiddag staan nog inkoopmanagersindexen voor de dienstensector, de openstaande vacatures en de olievoorraden op de agenda. Uit de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve in juni bleek woensdagavond al dat sommige Fed-functionarissen voorstander waren van een renteverhoging, maar uiteindelijk toch instemden met een pauze. Bijna alle leden van de Amerikaanse centrale bank vinden dat nieuwe renteverhogingen dit jaar noodzakelijk zijn. De Fed-notulen laten "geen twijfel bestaan over een renteverhoging door de Fed in juli" en de komende cijfers zullen flink moeten tegenvallen om de renteverwachtingen te veranderen, aldus ING. De obligatierentes lopen donderdag op, waarbij de Amerikaanse tienjaarsrente boven de 4,00 procent noteert, en uit de CME FedWatch Tool blijkt dat ruim 91 procent van de markt nu rekening houdt met een renteverhoging van 25 basispunten later deze maand. Dat er in september nog een verhoging volgt, verwacht slechts een klein deel van de markt. "De markt lijkt nu één renteverhoging te hebben ingeprijsd, maar een tweede nog allerminst zeker te achten", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury. De euro/dollar handelt donderdag op 1,0870 en WTI-olie is iets goedkoper. Bedrijfsnieuws Bank of America wil het kwartaaldividend met 9 procent verhogen naar 0,24 dollar per aandeel. Dit maakte de Amerikaanse bank woensdag bekend. Het aandeel lijkt donderdag een half lager te gaan openen. Beleggers zullen letten op Meta, dat donderdag zijn microblogdienst Threads lanceert, als rivaal van het worstelende Twitter. De app zal vanwege strengere privacyregels nog niet in de EU beschikbaar zijn. Meta handelt voorbeurs een procent in het groen. Microsoft stijgt voorbeurs licht. Gestimuleerd door de interesse van beleggers in alles wat met AI te maken heeft, zou het bedrijf binnenkort Apple kunnen opvolgen als een bedrijf met een marktwaarde van 3 biljoen dollar, schreven analisten van Wedbush woensdag. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,2 procent tot 4.446,82 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 34.288,64 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 13.791,65 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.