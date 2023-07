Sterke stijging passagiersluchtvaart houdt aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Het mondiale vervoer van personen door luchtvaartmaatschappijen is in mei verder gestegen met dubbele cijfers. Dit bleek donderdag uit een rapport van de internationale brancheorganisatie IATA. Het vervoer, gemeten in personen in het aantal kilometers, lag in mei 39,1 procent boven het niveau van een jaar eerder. Het peil daarvan ligt nu op 96,1 procent van het niveau van mei 2019. Binnenlandse vluchten zagen het persoonsvervoer met 36,4 procent op jaarbasis toenemen. Het internationale vluchtverkeer steeg met 40,9 procent. De beladingsgraad voor de hele industrie steeg naar 81,8 procent. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News