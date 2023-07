Heineken benoemt nieuwe chief commercial officer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft Bram Westenbrink benoemd als nieuwe chief commercial officer, als vervanger voor James Thomson, die het bedrijf eind dit jaar zal verlaten. Dat maakte de bierbrouwer donderdagmiddag bekend. Thomson, die eerder bij Unilever en Diageo werkte en in dienst was bij Heineken sinds begin 2021, werd eerder dit jaar 60. Hij heeft besloten dat hij niet langer fulltime directeur wil zijn. Westenbrink zal vanaf 1 september de taken van Thomson overnemen, en rapporteren aan CEO Dolf van den Brink. Hij is sinds 2003 in dienst en was sinds juli 2020 wereldwijd directeur voor de merken Heineken en Amstel en eerder senior marketing director bij Heineken in Brazilië. Bron: ABM Financial News

