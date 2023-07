Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager na het signaal uit de Fed-notulen van woensdag dat de Fed nog niet klaar is met renteverhogingen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 1,2 procent op 453,80 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,9 procent naar 15.790,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,7 procent met een stand van 7.185,63 punten. De Britse FTSE daalde 1,2 procent naar 7.351.73 punten.

Uit de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed in juni bleek dat sommige Fed-functionarissen voorstander waren van een renteverhoging, maar uiteindelijk toch instemden met een pauze. Bijna alle leden van de Amerikaanse centrale bank vinden dat nieuwe renteverhogingen dit jaar noodzakelijk zijn.

Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx wees op een uitverkoop op de Aziatische beurzen vanochtend na een negatief rapport van Goldman Sachs. De bank verlaagde de rating voor de grootste kredietverstrekkers op het vasteland. In het rapport onderstreepte Goldman Sachs volgens Blekemolen zijn bezorgdheid over de blootstelling van de banken aan schulden van lokale overheden, het winstrisico en de uiteenlopende resultaten van individuele banken.

Analisten van Citigroup verlaagden de prognose voor de Europese economische groei in 2023 van 1,1 procent tot 0,8 procent. KBC Economics mikt in een recente update op 0,6 procent, gevolgd door 1,0 procent groei in 2024.

De Duitse fabrieksorders over mei stegen op maandbasis veel meer dan verwacht.

De detailhandelsverkopen over mei van de eurozone bleven onverwacht gelijk op maandbasis, gezien de verwachte plus van 0,2 procent.

In de Verenigde Staten staan voor vandaag de ADP-banengroei in de VS over juni op het programma, ingeschat op 220.000 tegen 278.000 in mei, de wekelijkse steunaanvragen, ingeschat op 245.000 tegen 239.000 in de week ervoor en de vacatures over mei. Verder kan de markt reageren op de twee inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse dienstensector over juni van ISM en S&P. Tot besluit staan om 17.00 uur de wekelijkse olievoorraden op de agenda.

Spreker die vandaag nog het verschil in de euro/dollar-koers kan maken is de voorzitter van de Fed van Dallas, Lorie Logan. Een goede tweede kan de voorzitter van de Deutsche Bundesbank, Joachim Nagel zijn.

Olie noteerde donderdag hoger. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het groen op 72,30 dollar, terwijl voor een september-future Brent 77,06 dollar werd betaald, een stijging van 0,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0864. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0865 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0856 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Op de beurzen van Parijs en Frankfurt noteerden vrijwel alle koersen van de hoofdaandelen lager. In Parijs waren er opvallend veel koersen die meer dan 2 procent kwijtraakten: veertien. In Frankfurt waren dat er zes.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,2 procent tot 4.446,82 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 34.288,64 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 13.791,65 punten.