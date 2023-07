Valuta: euro stukje bij beetje omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag duidelijk onder de 1,09 dollar nadat de Federal Reserve woensdag in de notulen standvastig genoeg bleek om de markt rekening te laten houden met meer renteverhogingen dan één.

"Die visie werd in de loop van de avond nog eens onderstreept door de voorzitter van de Fed van New York John Williams", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Het bracht de euro tussentijds op 1,0833 dollar. De markt lijkt nu één renteverhoging te hebben ingeprijsd, maar een tweede nog allerminst zeker te achten. Als die zekerheid steeds meer in de markt gaat leven, komt de 1,08 dollar voor de Europese munt steeds scherper in beeld", aldus Van der Meer.

Een aantal Fed-functionarissen pleitten tijdens de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve voor een renteverhoging, zo bleek woensdagavond uit de notulen. Sommige deelnemers gaven aan dat ze tijdens de vergadering de voorkeur gaven aan een verhoging van de federal funds rate met 25 basispunten.

Deze functionarissen merkten op dat de arbeidsmarkt erg krap bleef, dat het momentum in de economie sterker was dan eerder verwacht en dat er "weinig duidelijke tekenen" waren dat de inflatie richting de doelstelling van 2 procent beweegt.

Uiteindelijk was het besluit om de belangrijkste rente ongewijzigd te laten op een bandbreedte van 5,00 tot 5,25 procent unaniem. Tegelijkertijd toonde de dot-plot-prognose aan dat de functionarissen tegen het einde van het jaar nog twee verhogingen van 25 basispunten verwachten.

Uit de notulen bleek wel dat veel functionarissen de snelheid van de renteverhogingen wilden vertragen om het effect van eerdere verhogingen beter te kunnen observeren.

Van der Meer verwacht dat de euro een ingedamd potentieel kent. "Je ziet de euro elke keer binnen de smalle bandbreedte van de laatste tijd een stukje verder omlaag worden getrokken, steeds verder weg van de 1,09 dollar. Als de drie banendata vandaag de indruk blijven geven van een aanhoudend gespannen Amerikaanse arbeidsmarkt, dan is de kans reëel dat de euro nog iets verder daalt", aldus Van der Meer.

Ten aanzien van het Britse pond lijkt de markt volgens de handelaar van Ebury inmiddels rekening te houden met een verhoging van de rente naar 6,50 procent in maart 2024 tegen 5,00 procent nu, omdat de inflatie in het Verenigd Koninkrijk nog veel te hoog is.

De Duitse fabrieksorders over mei stegen op maandbasis veel meer dan verwacht.

De detailhandelsverkopen over mei van de eurozone bleven onverwacht gelijk op maandbasis, gezien de verwachte plus van 0,2 procent.

In de Verenigde Staten staan voor vandaag de ADP-banengroei in de VS over juni op het programma, ingeschat op 220.000 tegen 278.000 in mei, de wekelijkse steunaanvragen, ingeschat op 245.000 tegen 239.000 in de week ervoor en de vacatures over mei. Verder kan de markt reageren op de twee inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse dienstensector over juni van ISM en S&P. Tot besluit staan om 17.00 uur de wekelijkse olievoorraden op de agenda.

Spreker die vandaag nog het verschil in de euro/dollar-koers kan maken is de voorzitter van de Fed van Dallas, Lorie Logan. Een goede tweede kan de voorzitter van de Deutsche Bundesbank, Joachim Nagel zijn.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent hoger op 1,0857 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8543 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent en noteerde op 1,2717 dollar.