Lagere koersen in Amsterdam

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend in het rood. Kort na half elf daalde de AEX met 1,0 procent tot 762,22 punten. Hoewel de beurzen onder druk stonden, stelde investment manager Friso Rengers van ING dat het sentiment op de aandelenmarkten "redelijk overeind" blijft na de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve. Daaruit bleek dat de centrale bank zich nog altijd zorgen maakt over de hoge inflatie. "Gekoppeld aan een gespannen arbeidsmarkt, zou dit er op kunnen wijzen dat de beleidsrente nog verder verhoogd kan worden", aldus Rengers, die de rentes op de Amerikaanse obligatiemarkt wat zag oplopen en de dollar zag aantrekken. Verder merkte Rengers op dat macrocijfers van woensdag geen verslechtering lieten zien van de Amerikaanse economie. "Toch lijkt het ook te vroeg om al van een nieuwe groeitrend te spreken." Vanmiddag kijken beleggers in dit licht vooral uit naar het banenrapport van ADP, de wekelijkse steunaanvragen en cijfers over de dienstensector. Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx wees verder op een uitverkoop op de Aziatische beurzen vanochtend na een negatief rapport van Goldman Sachs. De bank verlaagde de rating voor de grootste kredietverstrekkers op het vasteland. In het rapport onderstreepte Goldman Sachs volgens Blekemolen zijn bezorgdheid over de blootstelling van de banken aan schulden van lokale overheden, het winstrisico en de uiteenlopende resultaten van individuele banken. Het sentiment in Azië was ook negatief na tegenvallende cijfers over de inkoopmanagers, aldus de expert van Lynx. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0849. De olieprijzen stegen met een half procent. Op woensdag liepen de prijzen ook al op, nadat Rusland besloot de export van olie vanaf augustus terug te schroeven, terwijl Saudi-Arabië een verlenging van de productiebeperkingen door OPEC bevestigde. "Handelaren verwachten dat voorraden hierdoor zullen gaan afnemen, wat de prijs kan opdrijven", aldus Rengers van ING. "Tegelijkertijd is de verwachting dat de vraag naar olie de rest van het jaar niet zal toenemen vanwege de gemengde economische vooruitzichten." Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ontsprongen alleen de verzekeraars ASR Nederland en Aegon de dans met bescheiden koerswinsten. In de nasleep van de verkoop van Aegon Nederland aan ASR kondigde Aegon vanochtend, zoals verwacht, de start van het aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 1,5 miljard euro. Grootste dalers waren Prosus, Adyen en Philips met ongeveer twee procent. ASMI gaf een procent prijs. ASMI ontving voorbeurs wel een koersdoelverhoging van Deutsche Bank. Het koersdoel ging van 375,00 naar 425,00 euro. In de AMX was Alfen de dissonant met een daling van 6,8 procent naar 58,18 euro. Jefferies verlaagde het koersdoel voor de laadpalenspecialist van 58,00 naar 50,00 euro bij handhaving van het Underperform advies. In de AScX won Azerion 2,4 procent. Principion en LDA Capital maakten bekend hun putoptie-overeenkomst met betrekking tot Azerion te hebben opgezegd. Onder de overeenkomst zijn geen aandelen Azerion verkocht. Bron: ABM Financial News

