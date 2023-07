AEX in het rood van start gegaan, Alfen -7% Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,8 procent lager op 763,87 punten, terwijl de Midkap 0,9 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen ontsprongen alleen de verzekeraars ASR Nederland en Aegon de dans met bescheiden koerswinsten. In de nasleep van de verkoop van Aegon Nederland aan ASR kondigde Aegon vanochtend, zoals verwacht, de start van het aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 1,5 miljard euro. Grootste dalers waren Prosus, ASMI en ArcelorMittal met ongeveer twee procent. ASMI ontving voorbeurs wel een koersdoelverhoging van Deutsche Bank. Het koersdoel ging van 375,00 naar 425,00 euro. In de AMX was Alfen de dissonant met een daling van zeven procent naar 57,90 euro. Jefferies verlaagde het koersdoel voor de laadpalenspecialist van 58,00 naar 50,00 euro bij handhaving van het Underperform advies. In de AScX won Azerion zes procent. Principion en LDA Capital maakten bekend hun put-optie overeenkomst met betrekking tot Azerion te hebben opgezegd. Onder de overeenkomst zijn geen aandelen Azerion verkocht. Bron: ABM Financial News

