Deutsche Bank verlaagt koersdoel Aperam

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Aperam verlaagd van 52,00 naar 48,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een rapport van analist Bastian Synagowitz, waarin hij vooruitblikte op de halfjaarcijfers. De lagere prijzen voor staal en voor metalen hebben ongetwijfeld op de resultaten in het tweede kwartaal gewogen, en daarom rekent Synagowitz op een daling van de EBITDA op kwartaalbasis. Hij verlaagde de taxaties voor de EBITDA met 4 tot 21 procent, waardoor de raming van Deutsche Bank voor het boekjaar 2023 ongeveer 20 procent onder de consensus ligt. Hoewel de Europese markt moeilijk blijft en de vraag zwak is, profiteert Aperam volgens Synagowitz van een zeer evenwichtige bedrijfsstructuur met activa in zowel Europa als Brazilië. Ook de integratie van de up- en downstream-activiteiten helpt volgens de bank. Vandaar dat Aperam een solide onderliggende cashflow blijft genereren, ondanks investeringen van 300 miljoen euro per jaar. Daarmee zit het bedrijf circa 50 procent boven het niveau van de Europese sectorgenoten. De combinatie van de cashflow en de autonome groei zorgen dat Aperam de aandeelhouders goed kan blijven belonen, aldus Synagowitz. Bron: ABM Financial News

