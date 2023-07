Deutsche Bank verhoogt koersdoel ASMI fors Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft donderdag het koersdoel voor ASM International verhoogd van 375,00 naar 425,00 euro met handhaving van het koopadvies. Tot nu toe is de impact van kunstmatige intelligentie, AI, op de orderinstroom beperkt gebleven, maar dat gaat veranderen, voorziet analist Robert Sanders, die wel benadrukte dat voorraadvorming voor chips in grote eindmarkten, zoals smartphones en pc’s, meer impact heeft op de resultaten van ASMI. Sanders benadrukte dat de kwartaalcijfers van Nvidia, de chipmaker die bij uitstek profiteert van AI, lang in het geheugen gegrift zullen staan. Het is uniek dat zo’n groot bedrijf de omzetverwachting met 53 procent verslaat, aldus de analist. Vooruitblikkend zijn de belangrijkste AI-toepassingen om op te letten, de investeringen rond datacenters, de investeringen door 'hyperscalers', ofwel extreem snel groeiende bedrijven, en ten slotte de beperkingen die de aanvoerketen en de infrastructuur opwerpen voor de groei van AI. Bron: ABM Financial News

