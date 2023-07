Deutsche Bank haalt Euronext van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Euronext sterk verlaagd van 103,00 naar 69,00 euro, en verlaagt het advies van Kopen naar Houden, omdat de analisten weinig aanjagers voor de koers zien in het huidige bedrukte marktklimaat. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Duitse bank. Het aandeel is relatief goedkoop op bijna 64 euro, maar de kans op een externe impuls is niet groot, denkt Deutsche Bank. Euronext heeft de afgelopen tien jaar goed werk geleverd door te groeien en de activiteiten diverser te maken. Toch blijft de handel in contante effecten en bijbehorende activiteiten zoals settlement en clearing belangrijk. Daardoor blijft de omzetgroei volatiel. In het huidige bedrukte marktklimaat verwacht Deutsche Bank opnieuw een daling van de omzet en winst in het tweede kwartaal. De schuldpositie van Euronext blijft een beperking voor eventuele overnames en aandeleninkopen, merkte de bank verder op. Ook zijn er weinig aantrekkelijke doelwitten, volgens Deutsche, en het recente bod op Allfunds zorgde voor verwarring. Bron: ABM Financial News

