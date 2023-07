AEX wacht lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,6 procent.

Woensdag koerste de AEX al 1,1 procent lager op 769,89 punten. Daarmee werd een winstreeks van zeven handelsdagen op rij afgebroken.

Zwakke macrocijfers uit China en Europa zorgden woensdag voor een risk-off sentiment en wakkerden de zorgen over een recessie opnieuw aan. Uit cijfers van S&P Global bleek dat de dienstensector in zowel China als de eurozone in juni minder hard is gegroeid.

Ook Wall Street nam woensdag gas terug met een bescheiden daling voor hoofdgraadmeter S&P 500 met 0,2 procent.

De publicatie van de notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve, waaruit naar voren kwam dat de Federal Reserve tegen het einde van het jaar nog twee verhogingen van 25 basispunten wil doorvoeren, drukte de stemming op Wall Street.

Econoom Jose Torres van Interactive Brokers zei evenwel dat de notulen weinig nieuwe informatie bevatten die de markten in beweging zou kunnen brengen. "Iedereen weet dat de Fed de rente verder wil verhogen."

Ondertussen noteert het rendement op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar op 3,94 procent. Eind juni bedroeg het rendement nog 3,71 procent, hetgeen aangeeft dat de renteverwachting in de tussentijd is opgelopen.

Vanmiddag wordt het arbeidsrapport over juni van loonstrookjesverwerker ADP vrijgegeven. Dit rapport geldt als voorbode voor het officiële banenrapport van vrijdag, dat vanwege zijn belang voor het rentebeleid van de Federal Reserve wordt beschouwd als ’s werelds belangrijkste macrocijfer.

Azië scherp lager maar olie in de lift

In Azië zijn beleggers vanochtend met het verkeerde been uit bed gestapt. De Hang Seng index in Hongkong verliest ruim drie procent, terwijl Tokio 1,7 procent prijs geeft.

De beurs in Hongkong kreeg onder meer een tik door de bankensector, die geraakt werd door adviesverlagingen van Goldman Sachs. Volgens persbureau Reuters zette de zakenbank verkoopadviezen op onder meer Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China en Agbank.

Beleggers maken zich volgens Goldman Sachs onder meer zorgen over de blootstelling van Chinese banken aan lokale overheidsschulden en de kwetsbaarheid van de lokale banken.

De Chinese banksector kampt bovendien met de impact van lage marges, nu de rentes worden verlaagd om een afzwakkend post-COVID-herstel nieuw leven in te blazen, aldus de zakenbank.

De terughoudende stemming op de aandelenbeurzen ging voorbij aan de oliemarkt. In New York sloot de Amerikaanse oliefuture woensdagavond 2,9 procent hoger op 71,79 dollar per vat.

Saoedi-Arabië kondigde aan dat ze een productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag met nog een maand verlengen, terwijl Rusland ook productieverlagingen aankondigde.

De Saoedische minister van energie, Abdulaziz bin Salman, zei woensdag dat de OPEC+ groep "alles zal doen wat nodig is" om de markt te ondersteunen.

Bedrijfsnieuws

B&S wil KPMG als accountant en zal ter goedkeuring daarvan op 18 augustus een bijzondere aandeelhoudersvergadering bijeen roepen. De onderneming droeg daarnaast Erna Versteegden voor als nieuwe commissaris.

Berenberg startte met het volgen van CTP met een koopadvies en een koersdoel van 14,50 euro. Voor WDP is het eerste advies Houden, met een koersdoel van 28,00 euro.

Jefferies verlaagde daarentegen het koersdoel voor Alfen van 58,00 naar 50,00 euro bij handhaving van het Underperform advies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 0,2 procent tot 4.446,82 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 34.288,64 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 13.791,65 punten.