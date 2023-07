Berenberg zet CTP op kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg gaat het aandeel CTP volgen met een koopadvies en een koersdoel van 14,50 euro en WDP met een Houden advies en een koersdoel van 28,00 euro. Dat melden de analisten van de zakenbank donderdag in een rapport over logistieke vastgoedbedrijven.

De koersen van Europees logistiek vastgoed zijn door de snelle stijging van de rente gehalveerd ten opzichte van de piek. Hierdoor is de doorsnee yield nu gestegen van 2,8 procent bij de piek eind 2021 naar 5,6 procent nu. De waardering is terug van een premie van 100 procent op de netto intrinsieke waarde naar een korting van 2 procent.

Ondanks een toename van de rentekosten, blijft de ruimte voor de schuldpositie en de rentedekking van de logistieke vastgoedbedrijven redelijk hoog, stelt Berenberg. Daarbij zijn de inkomsten stabiel met een bezettingsgraad van 98 procent en een gemiddelde looptijd van huurcontracten van 6 jaar.

CTP heeft zijn doelen bij de beursgang in 2021 al gehaald met een portefeuille van inmiddels 12 miljard euro. Het profiel is wat verschoven naar Duitsland en Nederland, terwijl de marktpositie in Centraal- en Oost-Europa ook is verbeterd.

Berenberg is positief over die markten, omdat de arbeidskosten concurrerend zijn, er nog weinig moderne logistieke ruimtes zijn en het aandeel e-commerce stijgt. Daarom is CTP volgens de zakenbank goed gepositioneerd om waarde te creëren, mikkend op een rendement op de ontwikkelingskosten van meer dan 10 procent. Op basis van dit fundament adviseert Berenberg CTP om te streven naar een structureel lagere schuldpositie. Die stond bij de laatste rapportering op 45,9 procent, wat boven de doelstelling van CTP van 40 tot 45 procent is.

Voor de periode 2022 tot en met 2026 voorspelt Berenberg een groei van het directe resultaat per aandeel van 55 procent, met een opwaarts potentieel van 40 procent voor de netto intrinsieke waarde.

Warehouses de Pauw, ofwel WDP, heeft een sterke staat van dienst in het creëren van aandeelhouderswaarde, als eerste speler in Roemenië in 2007 en met een hoogwaardige portefeuille in vooral de Benelux ter waarde van 6,5 miljard euro gewaardeerd op een bruto rendement van 5,8 procent. Dit is uitstekend, stelt Berenberg vooral met de doelstelling van een contante winst per aandeel van 1,50 euro in 2025, tegen 1,25 in 2022.

Berenberg wijst op de jaarlijkse samengestelde groei van het resultaat per aandeel WDP van 9,3 procent in de afgelopen vijf jaar, en verwacht dat het bedrijf het beste jongetje van de klas kan blijven, gesteund door de kapitaalverhoging van 300 miljoen euro in oktober 2022.

Op de huidige waardering is echter al veel van het opwaarts potentieel in de koers verdisconteerd, denken de analisten.