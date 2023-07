Europese beurzen openen duidelijk lager

(ABM FN) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, na een licht lager slot op Wall Street na de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed en sterke koersdalingen in Azië.

IG voorziet een openingsverlies van 70 punten voor de Duitse DAX, een min van 41 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 27 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese aandelenmarkten stonden woensdag onder druk na zwakke macrocijfers uit China, die de zorgen over de vooruitzichten voor de wereldwijde economische groei aanwakkerden. Uit cijfers van S&P Global bleek dat de Chinese dienstensector in juni aanzienlijk minder sterk is gegroeid. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 57,1 naar 53,9.

"China speelt nog steeds een echt cruciale rol voor de groei, dus elke tegenvaller heeft wereldwijde implicaties", aldus PineBridge Investments. "Het draagt ook bij aan het verlies van beweging en groei in Europa."

Daarnaast kijkt de markt uit naar de publicatie van de notulen van de Federal Reserve van de laatste beleidsvergadering in juni, wat meer inzicht zou kunnen geven in hoeveel renteverhogingen er dit jaar nog volgen.

Op macro-economisch vlak werd verder bekend dat de dienstensector van de eurozone in juni minder is gegroeid dan in mei. De inkoopmanagersindex kwam in juni uit op 52,0 tegen 55,1 in mei.

De Duitse dienstensector kende ook een groeivertraging, terwijl in Frankrijk sprake was van krimp. In Italië groeide de dienstensector in juni minder hard, net als in Spanje en in het VK.

De producentenprijzen in de eurozone zijn in mei op maand- en jaarbasis gedaald met respectievelijk 1,9 procent en 1,5 procent.

De Europese Centrale Bank stelde woensdag de verwachtingen voor de inflatie in de eurozone naar beneden bij, naar 3,9 procent voor de komende twaalf maanden. In april was dit nog 4,1 procent.

Bedrijfsnieuws

De vermogensbeheertak van Aegon Asset Management wil de samenwerking met La Banque Postale en de joint venture LBP AM tien jaar langer voortzetten tot 2035. Het aandeel noteerde in Amsterdam 1,8 procent lager.

In Parijs was Renault met een winst van 2,6 procent de sterkste stijger, Essilorluxottica won 1,6 procent en AXA noteerde 3,6 procent lager.

In Frankfurt won Continental 3,6 procent. Siemens Energy verloor 5,2 procent.

Euro STOXX 50 4.350,71 (-0,9%)

STOXX Europe 600 457,94 (-0,7%)

DAX 15.937,58 (-0,6%)

CAC 40 7.310,81 (-0,8%)

FTSE 100 7.442,10 (-1,0%)

SMI 11.193,92 (-0,2%)

AEX 769,89 (-1,1%)

BEL 20 3.550,34 (-0,2%)

FTSE MIB 28.220,18 (-0,6%)

IBEX 35 9.486,30 (-1,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het rood, na woensdag lager te zijn gesloten.

Zwakke macro-cijfers uit China en Europa zorgden woensdag voor een risk-off sentiment en wakkerden de zorgen over de vooruitzichten voor de wereldwijde groei opnieuw aan. Uit cijfers van S&P Global bleek dat de dienstensector in zowel China als de eurozone in juni minder hard is gegroeid.

Daarnaast was er aandacht voor de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, waaruit bleek sommige functionarissen tijdens de bijeenkomst half juni pleitten voor een renteverhoging.

Deze functionarissen merkten op dat de arbeidsmarkt erg krap bleef, dat het momentum in de economie sterker was dan eerder verwacht en dat er "weinig duidelijke tekenen" waren dat de inflatie richting de doelstelling van 2 procent beweegt.

Uiteindelijk was het besluit om de belangrijkste rente ongewijzigd te laten op een bandbreedte van 5,00 tot 5,25 procent unaniem. Tegelijkertijd toonde de dot-plot-prognose aan dat de functionarissen tegen het einde van het jaar nog twee verhogingen van 25 basispunten verwachten.

Uit de notulen bleek wel dat veel functionarissen de snelheid van de renteverhogingen wilden vertragen om het effect van eerdere verhogingen beter te kunnen observeren.

Econoom Jose Torres van Interactive Brokers zei dat de notulen weinig nieuwe informatie bevatten die markten in beweging zou kunnen brengen. "Iedereen weet dat de Fed de rente verder wil verhogen", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Amerikaanse fabrieksorders in mei zijn gestegen, maar minder dan verwacht. De fabrieksorders stegen met 0,3 procent op maandbasis, terwijl de markt rekende op een stijging van 0,6 procent.

De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,9 procent, ofwel 2,00 dollar, hoger op 71,79 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een zevental publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen het ADP-banenrapport, de wekelijkse steunaanvragen en handelsbalansdata, gevolgd door een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector, het aantal openstaande vacatures en de wekelijkse olievoorraden.

Bedrijfsnieuws

Amazon.com en Microsoft noteerden licht hoger en herstelden daarmee van eerdere verliezen, na een bericht in de Wall Street Journal dat de Amerikaanse regering de toegang van Chinese bedrijven tot clouddiensten in de VS wil beperken.

Rivian steeg circa 4,0 procent. De productie van elektrische vrachtwagens is in het tweede kwartaal bijna verdrievoudigd. Maandag steeg de koers al met 17 procent.

Meta noteerde ongeveer 3,2 procent hoger. Het bedrijf wil een microblogdienst starten, die een concurrent van Twitter moet worden. Ook nieuwe alternatieve apps Bluesky en Spill konden op aandacht rekenen, nadat Twitter de ongewone stap nam om een beperking in te stellen op het aantal posts dat gebruikers kunnen lezen.

Netflix won circa 1,0 procent, na een adviesverhoging van Goldman Sachs, die ook het koersdoel optrok van 230,00 tot 400,00 dollar. Het verkoopadvies is veranderd in Neutraal.

S&P 500 index 4.446,82 (-0,2%)

Dow Jones index 34.288,64 (-0,4%)

Nasdaq Composite 13.791,65 (-0,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag op verlies, waarbij vooral de koersdaling in Hongkong opviel.

Nikkei 225 32.757,21 (-1,7%)

Shanghai Composite 3.205,97 (-0,5%)

Hang Seng 18.522,43 (-3,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0834. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0856 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0874 op de borden.

USD/JPY Yen 144,05

EUR/USD Euro 1,0834

EUR/JPY Yen 156,06

MACRO-AGENDA:

08:00 Fabrieksorders - Mei (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - Mei (eur)

14:15 ADP banenrapport - Juni (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Handelsbalans - Mei (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - Juni def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Juni (VS)

16:00 Vacatures - Mei (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Levi Strauss - Cijfers tweede kwartaal (VS)