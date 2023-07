Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, na de belofte van Saoedi-Arabië alles te doen wat nodig is ter ondersteuning van de markt. De Saoedi's kondigden maandag aan dat ze een productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag met nog een maand verlengen, terwijl Rusland ook productieverlagingen aankondigde. De Saoedische minister van energie, Abdulaziz bin Salman, zei woensdag dat de OPEC+ groep "Alles zal doen wat nodig is" om de markt te ondersteunen. Druk kwam van tegenvallende macro-cijfers uit China, die de zorgen over de vooruitzichten voor de wereldwijde economische groei en daarmee de vraag naar olie aanwakkerden. Uit cijfers van S&P Global bleek dat de Chinese dienstensector in juni aanzienlijk minder sterk is gegroeid. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 57,1 naar 53,9. "Ondertussen blijft een doorbraak naar een hogere positie uit voor olie, ondanks de bevestiging deze week van productieverminderingen in Saoedi-Arabië en Rusland, terwijl zorgen over de vraag op de prijs blijven drukken", zei marktanalist Tim Waterer van KCM Trade. "De onrust in Rusland heeft vooralsnog niet geleid tot serieuze gevolgen voor de Russische gas- en olieproductie. Toch toont het mogelijk toekomstige problemen aan", merkte analist Hans van Cleef van Publieke Zaken op. "Een zorgelijke situatie voor één van ’s werelds grootste gas- en olieproducenten", zei hij. De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,9 procent, ofwel 2,00 dollar, hoger op 71,79 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

