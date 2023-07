Sommige Fed-functionarissen drongen aan op renteverhoging - Notulen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Een aantal Fed-functionarissen pleitten tijdens de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve voor een renteverhoging. Dit bleek woensdagavond uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Sommige deelnemers gaven aan dat ze tijdens de vergadering de voorkeur gaven aan een verhoging van de federal funds rate met 25 basispunten, zo bleek uit de notulen van de vergadering van 13 en 14 juni. Deze functionarissen merkten op dat de arbeidsmarkt erg krap bleef, dat het momentum in de economie sterker was dan eerder verwacht en dat er "weinig duidelijke tekenen" waren dat de inflatie richting de doelstelling van 2 procent beweegt. Uiteindelijk was het besluit om de belangrijkste rente ongewijzigd te laten op een bandbreedte van 5,00 tot 5,25 procent unaniem. Tegelijkertijd toonde de dot-plot-prognose aan dat de functionarissen tegen het einde van het jaar nog twee verhogingen van 25 basispunten verwachten. Uit de notulen bleek wel dat veel functionarissen de snelheid van de renteverhogingen wilden vertragen om het effect van eerdere verhogingen beter te kunnen observeren. Sinds de vergadering van de Fed in juni heeft Fed-voorzitter Jerome Powell de boodschap afgegeven dat er waarschijnlijk meer renteverhogingen op komst zijn. Hij zei vorige week dat het FOMC "duidelijk gelooft dat er meer werk aan de winkel is". De markt raamt de kans op een renteverhoging tijdens de volgende beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank op 90 procent. Uit de notulen bleek dat de Fed-functionarissen worstelen met de complexe economische vooruitzichten. Aan de ene kant zijn er opwaartse risico's voor de inflatie, met als grootste angst dat het publiek een hogere inflatie als norm zal gaan accepteren. Tegelijkertijd zijn er neerwaartse risico's voor de groei en opwaartse risico's voor de werkloosheid. Veel Fed-functionarissen hebben gezegd dat de centrale bank de economie niet in een recessie wil duwen. Uit de notulen blijkt dat Fed-functionarissen een recessie voorzien. Deze zal waarschijnlijk rond oktober 2023 beginnen en aanhouden tot en met maart 2024. De functionarissen verwachten wel dat de recessie mild zal zijn. Anderzijds werd ook geoordeeld dat de kans groot is dat de economie langzaam blijft groeien en een recessie wordt voorkomen. Op 25 en 26 juli komt het beleidscomité opnieuw bijeen. Bron: ABM Financial News

