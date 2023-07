Wall Street koerst af op lager slot Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag lager met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,2 procent tot 4.446,40 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 34.280,65 punten en de Nasdaq noteerde 0,2 procent lager op 13.792,12 punten. Zwakke macro-cijfers uit China en Europa zorgden woensdag voor een risk-off sentiment en wakkerden de zorgen over de vooruitzichten voor de wereldwijde groei opnieuw aan. Uit cijfers van S&P Global bleek dat de dienstensector in zowel China als de eurozone in juni minder hard is gegroeid. De markt kijkt tevens uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. "Hoewel er niet veel nieuwe informatie uit de notulen wordt verwacht, kunnen de details van de discussie licht werpen op de redenen achter de pauze. Marktvolgers zullen ook graag willen weten met welke factoren beleidsmakers rekening zullen houden bij het beslissen over een mogelijke renteverhoging in juli", zei marktanalist Patrick Munnelly van TickMill Group. Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Amerikaanse fabrieksorders in mei zijn gestegen, maar minder dan verwacht. De fabrieksorders stegen met 0,3 procent op maandbasis, terwijl de markt rekende op een stijging van 0,6 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0859. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0896 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0877 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 0,4 procent hoger. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een zevental publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen het ADP-banenrapport, de wekelijkse steunaanvragen en handelsbalansdata, gevolgd door een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector, het aantal openstaande vacatures en de wekelijkse olievoorraden. Bedrijfsnieuws Amazon.com en Microsoft noteerden licht hoger en herstelden daarmee van eerdere verliezen, na een bericht in de Wall Street Journal dat de Amerikaanse regering de toegang van Chinese bedrijven tot clouddiensten in de VS wil beperken. Rivian steeg 2,0 procent. De productie van elektrische vrachtwagens is in het tweede kwartaal bijna verdrievoudigd. Maandag steeg de koers al met 17 procent. Meta noteerde 3,2 procent hoger. Het bedrijf wil een microblogdienst starten, die een concurrent van Twitter moet worden. Ook nieuwe alternatieve apps Bluesky en Spill konden op aandacht rekenen, nadat Twitter de ongewone stap nam om een beperking in te stellen op het aantal posts dat gebruikers kunnen lezen. Netflix won 0,5 procent, na een adviesverhoging van Goldman Sachs, die ook het koersdoel optrok van 230,00 tot 400,00 dollar. Het verkoopadvies is veranderd in Neutraal. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.