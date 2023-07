Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, na tegenvallende macrocijfers uit China.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,7 procent tot 457,94 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,6 procent op 15.937,58 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,8 procent op 7.310,81 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,0 procent lager op 7.442,10 punten.

De Europese aandelenmarkten stonden woensdag onder druk na zwakke macrocijfers uit China, die de zorgen over de vooruitzichten voor de wereldwijde economische groei aanwakkerden. Uit cijfers van S&P Global bleek dat de Chinese dienstensector in juni aanzienlijk minder sterk is gegroeid. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 57,1 naar 53,9.

"China speelt nog steeds een echt cruciale rol voor de groei, dus elke tegenvaller heeft wereldwijde implicaties", aldus PineBridge Investments. "Het draagt ook bij aan het verlies van beweging en groei in Europa."

Daarnaast kijkt de markt uit naar de publicatie van de notulen van de Federal Reserve van de laatste beleidsvergadering in juni, wat meer inzicht zou kunnen geven in hoeveel renteverhogingen er dit jaar nog volgen.

Op macro-economisch vlak werd verder bekend dat de dienstensector van de eurozone in juni minder is gegroeid dan in mei. De inkoopmanagersindex kwam in juni uit op 52,0 tegen 55,1 in mei.

De Duitse dienstensector kende ook een groeivertraging, terwijl in Frankrijk sprake was van krimp. In Italië groeide de dienstensector in juni minder hard, net als in Spanje en in het VK.

De producentenprijzen in de eurozone zijn in mei op maand- en jaarbasis gedaald met respectievelijk 1,9 procent en 1,5 procent.

De Europese Centrale Bank stelde woensdag de verwachtingen voor de inflatie in de eurozone naar beneden bij, naar 3,9 procent voor de komende twaalf maanden. In april was dit nog 4,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0874. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0901 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0877 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 0,8 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

De vermogensbeheertak van Aegon Asset Management wil de samenwerking met La Banque Postale en de joint venture LBP AM tien jaar langer voortzetten tot 2035. Het aandeel noteerde in Amsterdam 1,8 procent lager.

In Parijs was Renault met een winst van 2,6 procent de sterkste stijger, Essilorluxottica won 1,6 procent en AXA noteerde 3,6 procent lager.

In Frankfurt won Continental 3,6 procent. Siemens Energy verloor 5,2 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 4.451,66 punten. De Dow Jones index daalde 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq stond 0,1 procent in het rood.