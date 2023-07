AEX sluit lager Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, na tegenvallende macro-economische cijfers. De AEX eindigde 1,1 procent lager op 769,89 punten. De Chinese dienstensector groeit nog wel, maar minder hard, bleek woensdag. Maandag werd al bekend dat de Chinese maakindustrie over een breed front krimpt. "China speelt nog steeds een echt cruciale rol voor de groei, dus elke tegenvaller heeft wereldwijde implicaties", aldus PineBridge Investments. "Het draagt ook bij aan het verlies van beweging en groei in Europa." De dienstensector in de eurozone kende ook een groeivertraging. De producentenprijzen in de eurozone daalden in mei met 1,9 procent, na een daling met 3,2 procent in april. De Europese Centrale Bank stelde woensdag ook de verwachtingen voor de inflatie in de eurozone naar beneden bij, naar 3,9 procent voor de komende twaalf maanden. In april was dit nog 4,1 procent. In de namiddag bleken de Amerikaanse fabrieksorders opnieuw te zijn gestegen in mei. Verder wordt er vanavond nog uitgekeken naar de notulen van de laatste Fed-vergadering. "De notulen kunnen een indicatie geven hoe hoog de lat ligt voor de binnenkomende cijfers om te voorkomen dat de Fed bij zijn volgende vergadering op 26 juli de rente verhoogt", stelde UniCredit. "De markt wil graag meer duiding omtrent de visie van Fed-bestuurders over de inflatierisico's", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury. "Als de toon scherp is, heb je kans dat de dollar verder aansterkt." Fed-voorzitter Jerome Powell stelde onlangs nog twee renteverhogingen in het vooruitzicht voor dit jaar. Aanwijzingen in de notulen van meer dan twee renteverhogingen zouden beleggers behoorlijk van hun stuk kunnen brengen. "Het gevaar van een recessie zou dan aanzienlijk toenemen. Op dit moment zijn er al eerste tekenen van economische vertraging", aldus IG. De euro/dollar stond woensdag nagenoeg onveranderd op 1,0874 en de olieprijs bleef ook dichtbij huis. Stijgers en dalers In de AEX waren er nauwelijks stijgers. Adyen was de sterkste daler met 3,4 procent. UBS haalde het aandeel van zijn kooplijst. Een tweede verliezer was internetinvesteerder Prosus, die sterk gekoppeld is aan de koers van dines grootste deelneming, het Chinese Tencent. Een koersdoelverhoging door Deutsche Bank voor Prosus mocht niet baten. Het aandeel verloor 2 procent. ArcelorMittal en Akzo Nobel verloren elk ook 2 procent. Defensieve aandelen zoals Wolters Kluwer, Ahold Delhaize en Unilever wisten er nog een kleine plus uit te persen. In de AMX won Vopak bijna 3 procent. Morgan Stanley verhoogde het advies voor Vopak van Gelijkgewogen naar Overwogen en het koersdoel ging van 38,50 naar 45,00 euro. Just Eat Takeaway verloor 3 procent. Corbion sloot licht lager. Woensdagochtend werd bekend dat het de capaciteit voor zuurpoeders gaat uitbreiden. In AScX steeg bouwbedrijf Heijmans met 3,8 procent, na een positief analistenrapport van ING. De maker van funderingspalen voor windmolens Sif verloor 3,6 procent. Het bedrijf kreeg aanmeldingen voor 98,8 procent van de aandelen van een claimemissie, die circa 50 miljoen euro moet opleveren. Euronext sloot 1,3 procent hoger. Kepler Cheuvreux zet het aandeel op zijn kooplijst, en haalde concurrent Deutsche Börse daar juist van af. Tussenstanden Wall Street Rond het sluiten van de markt op het Damrak stonden de Amerikaanse aandelen verdeeld. De S&P500 was vlak en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4 procent. Bron: ABM Financial News

