Beursblik: Kepler Cheuvreux zet Euronext op kooplijst

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het advies voor het aandeel Euronext verhoogd van Houden naar Kopen, terwijl het koersdoel iets daalde van 75,00 naar 73,00 euro. Dat blijkt woensdag uit een rapport van Kepler. De analisten verwachten zwakke tweedekwartaalcijfers van Euronext, maar denken dat de druk op de handelsvolumes in de tweede jaarhelft zal afnemen, omdat de vergelijkingsbasis dan gunstiger is. Daarbij is Euronext aantrekkelijk gewaardeerd, vergeleken met andere Europese en Amerikaanse beurzen, met een korting van meer dan 40 procent op de boekwaarde. Het advies voor Deutsche Börse gaat woensdag juist omlaag van Kopen naar Houden, omdat de analisten denken dat de meewind van volatiliteit en rentebewegingen binnen korte termijn kan omslaan naar tegenwind. Bron: ABM Financial News

