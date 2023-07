Nikola ziet verkoop stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nikola

(ABM FN) Nikola heeft in het tweede kwartaal de verkoop van elektrische trucks verder zien stijgen, al daalde de productie wel fors. Dat liet de producent van elektrische vrachtwagens woensdag weten in een persbericht. In het eerste kwartaal leverde Nikola nog 64 trucks en in het tweede kwartaal waren dit er maar liefst 111. De productie daalde daarentegen van 63 in het eerste kwartaal naar 33 exemplaren in het tweede kwartaal. "Het is niet gemakkelijk om een pionier te zijn […] maar we zijn getuige van een opmerkelijke stijging van het momentum," zei CEO Michael Lohscheller in een reactie. Hij zei ook erg trots te zijn op de huidige prestaties en de instroom van orders voor de nieuwe Tre FCEV vrachtwagen. Op 4 augustus zal Nikola de volledige halfjaarcijfers bekendmaken. Het aandeel Nikola noteert woensdag 0,7 procent hoger. Bron: ABM Financial News

