Beursblik: AI zet beurzen hoger maar beleggers twijfelen

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) Kunstmatige intelligentie is in het tweede kwartaal dé aanjager van de aandelenmarkten gebleken, toch verwacht maar 13 procent van de beleggers dat AI-gerelateerde aandelen een belangrijke rol zullen spelen in de portefeuilleopbouw in de komende jaren. Dit blijkt woensdag uit een onderzoek van onlinebroker Lynx onder zijn klanten. "De gekte rondom AI heeft geleid tot indrukwekkende prestaties van diverse aandelen, zoals NVIDIA, Microsoft, Alphabet en Amazon. Deze positieve ontwikkelingen hebben een krachtig effect gehad op de prestaties van de Amerikaanse indices", zag beleggingsexpert Justin Blekemolen van Lynx. De S&P 500 steeg in het tweede kwartaal van 2023 met 8,5 procent en de Nasdaq Composite kon een winst van 13 procent bijschrijven. "Met een stijging van 31,7 procent boekte de Nasdaq bovendien zijn grootste winst in het eerste halfjaar sinds 1983." Toch verwacht maar 12,8 procent van de respondenten dat AI-gerelateerde aandelen binnen vijf jaar een belangrijke rol zullen spelen in de opbouw van de portefeuille. Iets meer dan 50 procent denkt dat dergelijke aandelen "slechts een beperkt percentage" van de portefeuille zullen beslaan en bijna 19 procent verwacht helemaal niets van deze aandelen. Lynx zag echter dat klanten dit jaar "wel degelijk meer AI-aandelen hebben toegevoegd aan hun portefeuille". Zo werd er volgens Blekemolen meer gehandeld in aandelen Nvidia, Microsoft, Alphabet en C3.AI. Bron: ABM Financial News

