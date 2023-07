Futures Wall Street wijzen omlaag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,4 procent in het rood. Handelaren keren terug van een vrije dag op dinsdag en treffen daar een risicomijdende toon aan in alle markten, na zwakke cijfers uit China die zorgen voeden over de vooruitzichten voor de groei van de wereldeconomie. De Chinese dienstensector groeide minder hard dan verwacht in juni, wat erop wijst dat het herstel van de coronabeperkingen in China nog steeds hapert. Vanochtend stonden de koperprijzen onder druk, net als China-gevoelige aandelenindices zoals de Duitse DAX. "Er zijn nieuwe zorgen over de wereldeconomie die aan het afkoelen is, door cijfers over de Chinese dienstensector die onderstrepen hoe lauw het herstel na de pandemie is, terwijl de spanningen tussen Beijing en Washington op het gebied van handel juist aan het toenemen zijn", zeiden analisten van Hargreaves Lansdown. Na de sterke rally eerder dit jaar, ogen de aandelenbeurzen kwetsbaar, aldus de analisten. Er zal ook aandacht zijn voor de notulen van de Federal Reserve die later woensdag worden gepubliceerd. De olieprijs steeg. Een augustus-future West Texas Intermediate steeg 1,8 procent tot 71,04 dollar. Brent-olie werd iets goedkoper op 75,89 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0879. Bij het sluiten van de beurzen in Europa dinsdag stond er 1,0901 op de borden. Bedrijfsnieuws Amazon.com stond lager in de elektronische handel voorbeurs, net als Microsoft, na een bericht in de Wall Street Journal dat de Amerikaanse regering de toegang van Chinese bedrijven tot clouddiensten in de VS wil beperken. Rivian steeg 4 procent. De productie van elektrische vrachtwagens is in het tweede kwartaal bijna verdrievoudigd. Maandag steeg de koers al met 17 procent. Meta koerste licht lager. Het bedrijf wil een microblogdienst starten, die een concurrent van Twitter moet worden. Ook nieuwe alternatieve apps Bluesky en Spill konden op aandacht rekenen, nadat Twitter de ongewone stap nam om een beperking in te stellen op het aantal posts dat gebruikers kunnen lezen. Netflix steeg 1,3 procent na een adviesverhoging van Goldman Sachs, die ook het koersdoel optrok van 230,00 tot 400,00 dollar. Het verkoopadvies is veranderd in Neutraal.



Slotstanden De Amerikaanse beurzen waren dinsdag gesloten. Wall Street eindigde maandag na een verkorte handelsdag licht hoger. De S&P 500 steeg 0,1 procent op 4.455,59 punten, de Dow Jones index won fractioneel bij een slotstand van 34.418,47 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 13.816,77 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.