Brussel akkoord met fusie Ordina en Sopra Steria

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft geen bezwaren tegen de fusie tussen Ordina en Sopra Steria. Dit werd woensdag bekendgemaakt. Brussel heeft geen mededingingsbezwaren gesignaleerd, gezien de overlap in de activiteiten en het beperkte marktaandeel van de beide bedrijven. Ordina ontving in maart een bod van het Franse Sopra Steria van 5,75 euro per aandeel Ordina. Bron: ABM Financial News

