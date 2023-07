Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager na verminderde activiteit in de dienstensectoren van de eurozone en in afwachting van de notulen van de Federal Reserve die vanavond worden gepubliceerd.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 0,6 procent op 460,30 punten. De Duitse DAX liet ook een daling zien van 0,6 procent naar 15.935,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van eveneens 0,6 procent met een stand van 7.323,89 punten. De Britse FTSE zakte ook al 0,6 procent tot 7.474,15 punten.

Het is aftellen naar de bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal. De winstverwachtingen voor 2023 geven zowel in de VS als in Europa een duidelijke neerwaartse trend aan. Terwijl een jaar geleden op 10 procent winstgroei voor bedrijven in de S&P500 gerekend werd dit jaar, wordt er momenteel rekening gehouden met een nulgroei. In Europa daalde de schatting van een groei van 4 tot 6 procent naar een pas op de plaats.

De dienstensectoren van de eurozone als geheel en de diverse lidstaten lieten zonder uitzondering een zwakkere groei zien en in het geval van Italië kwam de economie als geheel, na de verdere krimp in de Italiaanse industrie, ook in een lichte krimp terecht.

"Na een zwak vierde kwartaal van 2022, zagen we herstel in de eerste paar maanden van 2023, maar het momentum in de dienstensector lijkt verdwenen", aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank.

De producentenprijzen in de eurozone zijn in mei opnieuw gedaald. Op maandbasis daalden de producentenprijzen met 1,9 procent, na een afname met 3,2 procent in april.

Olie noteerde woensdag verdeeld. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 1,5 procent in het groen op 70,80 dollar, terwijl voor een september-future Brent 75,71 dollar werd betaald, een daling van 0,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0892. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0887 en dinsdag rond 22.00 uur stond er een stand van 1,0878 op de borden.



Bedrijfsnieuws

De vermogensbeheertak van Aegon Asset Management wil de samenwerking met La Banque Postale n de joint venture LBP AM tien jaar langer voortzetten tot 2035. Het aandeel noteerde in Amsterdam 1,8 procent lager.

Op de beurs van Parijs koerste circa een kwart van de aandelen in de hoofdindex hoger. Onder de verliezers viel de schade nog mee. Acht aandelenkoersen verloren meer dan een procent. Grote uitschieters naar boven waren er niet.

Op de beurs van Frankfurt stegen circa vijftien hoofdaandelen in koers. Siemens Energy was het enige aandeel met een koersverlies van meer dan 2 procent. De koers van het aandeel Continental steeg 2,5 procent en was daarmee de sterkste stijger.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

Wall Street was dinsdag gesloten in verband met de viering van Onafhankelijkheidsdag.