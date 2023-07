Inflatieverwachtingen ECB omlaag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Europese Centrale Bank heeft de verwachtingen voor de inflatie in de eurozone wat naar beneden bijgesteld. Dit bleek woensdag uit een rapport van de centrale bank. Voor de komende 12 maanden is de inflatieverwachting verlaagd naar 3,9 procent. In april was dit nog 4,1 procent. De onzekerheid over de inflatie viel inmiddels terug naar het laagste niveau sinds maart 2022, na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Toch is de onzekerheid nog wel altijd groter dan voor die inval, benadrukte de ECB woensdag. De verwachting voor de komende drie jaar bleef onveranderd op 2,5 procent. De ECB streeft naar een inflatie van 2,0 procent. Bron: ABM Financial News

