Valuta: euro verliest licht terrein

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag weer onder de 1,09 dollar in afwachting van de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve in juni.

"De notulen verschijnen vanavond om acht uur Nederlandse tijd en twee uur later spreekt de voorzitter van de Fed van New York, John Williams", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury woensdag tegen ABM Financial News. "De markt wil graag meer duiding omtrent de visie van Fed-bestuurders over de inflatierisico's en in hoeverre zij het huidige beleid tot nu vinden volstaan, of dat er meer moet worden gedaan om de inflatie te bestrijden. Als de toon scherp is, heb je kans dat de dollar verder aansterkt", aldus de handelaar van Ebury woensdag.

De dienstensectoren van de eurozone als geheel en de diverse lidstaten lieten zonder uitzondering een zwakkere groei zien en in het geval van Italië kwam de economie als geheel, na de verdere krimp in de Italiaanse industrie, ook in een lichte krimp terecht.

De producentenprijzen in de eurozone zijn in mei opnieuw gedaald. Op maandbasis daalden de producentenprijzen met 1,9 procent, na een afname met 3,2 procent in april.

De Amerikanen hebben voor woensdag alleen de fabrieksorders over mei op het programma staan. De banengroei in de private sector in juni is verhuisd naar donderdag vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag op dinsdag. Ook de wekelijkse olievoorraden zijn om die reden naar donderdag verplaatst.

De euro noteerde woensdag 0,1 procent hoger op 1,0892 dollar. De Europese munt koerste 0,1 procent hoger op 0,8567 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak op 1,2715 dollar.