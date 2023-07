AEX verliest verder terrein, Vopak koerst ruim 4% hoger Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs verloor woensdagochtend verder terrein. De AEX noteerde rond elf uur zo’n 0,6 procent lager op 773,82 punten. De beurzen staan woensdagochtend lager na een reeks tegenvallende macro-economische data. Hoewel de dienstensector in Europa nog wel groeit, neemt de groei wel af. Maandag werd bekend dat de maakindustrie over een breed front krimpt. De prijzen voor producenten zijn in mei verder gedaald. Op maandbasis daalden de producentenprijzen met 1,9 procent, na een afname met 3,2 procent in april. Op jaarbasis daalden de producentenprijzen in mei met 1,5 procent. Een maand eerder was dit echter nog een plus van 0,9 procent. Verder wordt er uitgekeken naar de notulen van de laatste Fed-vergadering. "Wat daarin staat, kan de markten de ene of de andere kant op sturen, aldus analist Salah Bouhmidi van IG Nederland. Fed-voorzitter Jerome Powell stelde onlangs nog twee renteverhogingen in het vooruitzicht dit jaar. Dit is waarschijnlijk grotendeels ingeprijsd, aldus IG. Aanwijzingen in de Fed-notulen voor meer dan twee renteverhogingen zouden beleggers behoorlijk van hun stuk kunnen brengen, verwacht de analist. "Het gevaar van een recessie zou dan aanzienlijk toenemen. Op dit moment zijn er al eerste tekenen van economische vertraging." De euro/dollar handelt woensdag aan het eind van de ochtend nagenoeg onveranderd op 1,0877 en olie verliest ongeveer een procent. Stijgers en dalers In de AEX gaan Ahold aan de leiding met een koerswinst van 0,9 procent, gevolgd door Wolters Kluwer met een winst van 0,4 procent. Prosus en Adyen verliezen beide ruim 2 procent. Dit ondanks de koersdoelverhoging van Deutsche Bank voor Prosus. Het koersdoel werd verhoogd van 90,00 naar 95,00 euro bij handhaving van het koopadvies. UBS heeft haalde het aandeel Adyen van de kooplijst, maar verhoogde tegelijk het koersdoel van 1.600 naar 1.641 euro. In de AMX won Vopak ruim 4 procent. Morgan Stanley verhoogde het advies voor Vopak van Gelijkgewogen naar Overwogen en het koersdoel ging van 38,50 naar 45,00 euro. Corbion verloor 0,7 procent nadat het woensdagochtend bekendmaakte dat het de capaciteit voor zuurpoeders gaat uitbreiden. Just Eat Takeway verloor bijna 2 procent. In AscX won Heijmans bijna 3 procent, terwijl Sif bijna 3 procent verloor. Sif heeft aanmeldingen ontvangen voor 98,8 procent van de aandelen die worden aangeboden bij de claimemissie, die circa 50 miljoen euro moet opleveren. Heijmans profiteerde van een positief analistenrapport. Bron: ABM Financial News

