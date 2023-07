Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Aedifica Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aedifica

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Aedifica verlaagd van 95,00 naar 87,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een rapport van analist Kai Klose. De vastgoedgroep is goed gepositioneerd voor groei via acquisities omdat de vraag naar moderne zorgwoningen voor ouderen in West-Europa hoog zal blijven vanwege de demografische trends. Dit terwijl het aanbod aan dergelijke zorgwoningen redelijk beperkt is, stelde Klose. Klose verwacht echter dat het bedrijf selectief en gedisciplineerd blijft met acquisities, mede doordat het aanbod aan goedkoop vastgoed van noodlijdende vastgoedpartijen tot dusver niet wezenlijk is gestegen. "Ondanks dat de waarderingen van vastgoed in Europa flink zijn teruggelopen vanwege de gestegen rentes." Dankzij de kapitaalverhoging werd de financiële profiel van het bedrijf versterkt, met een schuldratio onder 45 procent. Een ander sterk punt is de pijplijn voor een bedrag van 500 miljoen euro voor de komende drie jaar, aldus Klose. Op de beurs van Brussel noteert Aedifica woensdag 0,4 procent hoger op 61,60 euro. Bron: ABM Financial News

