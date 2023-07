UBS haalt Adyen van kooplijst, maar koersdoel omhoog Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft woensdag het advies voor Adyen verlaagd van Kopen naar Neutraal, maar verhoogde tegelijk het koersdoel van 1.600 naar 1.641 euro. Dit bleek uit een rapport van de Zwitserse bank. De analisten van UBS gaan uit van een duidelijke groeivertraging in de komende jaren. Adyen en concurrenten als Strike en Braintree zullen daarom elkaar vaker tegenkomen en met elkaar de concurrentie aangaan, wat voor prijsdruk zal zorgen, aldus de analisten van de Zwitserse bank. "Het is onwaarschijnlijk dat Adyen zijn indrukwekkende trackrecord van de afgelopen vijf jaar kan volhouden." UBS denkt dat de analistenconsensus voor Adyen te optimistisch is en houdt rekening met neerwaartse bijstellingen. "En ondanks dat Adyen tegen een korting van 33 procent handelt ten opzichte van zijn gemiddelde verhouding tussen ondernemingswaarde en EBITDA, prefereren wij om voor nu aan de zijlijn te blijven", schreven de analisten. Het aandeel Adyen daalt woensdag 2,2 procent naar 1.549,80 euro. Bron: ABM Financial News

