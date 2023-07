Beursblik: ING verhoogt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor het aandeel ABN AMRO verhoogd van 14,80 naar 15,60 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. ING heeft zijn taxaties bijgewerkt, maar handhaaft het Houden advies vanwege de huidige onzekerheden en een gebrek aan aanjagers. Volgens analist Jason Kalamboussis staat ABN AMRO op de 'shortlist' van bieders om het Belgische Degroof Petercam over te nemen. "Naar onze mening is de overname zinvol vanuit zowel strategisch als kapitaalperspectief", aldus de analist van ING. Kalamboussis benadrukte wel dat er verschillende uitdagingen zijn. Omdat ABN en Degroof verschillende modellen voor vermogensbeheer hanteren, wordt het samenvoegen van deze activiteiten volgens de analist nog een uitdaging, en dat brengt dus risico's met zich mee. Ook zou er binnen de gelederen van Degroof wel eens weerstand kunnen zijn tegen de overname, denkt Kalamboussis.



Tevens is de herstructurering van ABN AMRO nog niet voltooid en is er nog geen nieuwe CFO. Een overname van Degroof kan ook betekenen dat ABN AMRO minder eigen aandelen kan terugkopen dan analisten nu verwachten. Ook vormt een eventuele verkoop van het staatsbelang in ABN AMRO een risico, volgens Kalamboussis. Het aandeel ABN AMRO noteert woensdag 0,2 procent hoger op 14,56 euro. Bron: ABM Financial News

