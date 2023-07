ING verhoogt koersdoel Fagron Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Fagron verhoogd van 15,50 naar 17,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek woensdag uit een rapport van de bank. ING verwacht goede resultaten over de eerste helft van het boekjaar, ondersteund door aanhoudende wereldwijde tekorten aan geneesmiddelen. In aanloop naar de halfjaarcijfers verhoogt de bank de verwachtingen voor de terugkerende EBITDA met circa 4 procent, waardoor het koersdoel omhoog kan. Op de Brusselse beurs noteert Fagron woensdag 1,8 procent hoger op 16,16 euro. Bron: ABM Financial News

