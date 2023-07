ING verhoogt koersdoel Heijmans Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft woensdag het koersdoel voor Heijmans verhoogd van 14,20 naar 17,75 euro met een herhaling van het koopadvies. De overname van Van Wanrooij kan op goedkeuring van analist Tijs Hollestelle rekenen. "In één klap worden de strategische posities van de landbank aangevuld", aldus de analist. Ook verzekert Heijmans zich zo van een kasstroom op lange termijn in de Nederlandse huizenmarkt. "De kans om een gefocuste ontwikkelaar van woningen te kunnen kopen die ook de hoogste operationele marges behaalt, die krijg je niet elke dag", schreef Hollestelle in zijn rapport. Op dit moment zucht de Nederlandse woningmarkt onder de oplopende rente en hoge inflatie, maar door de overname van Van Wanrooij doet Heijmans een slimme zet, vindt de analist. "De fundamenten van de Nederlandse huizenmarkt zijn gezond op de middellange en lange termijn." Het aandeel Heijmans noteert woensdag 0,9 procent hoger op 11,18 euro. Bron: ABM Financial News

