AEX lager van start gegaan, verlies voor Adyen en Prosus

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager geopend. De AEX index koerste woensdag kort na de beursgong 0,6 procent lager op 773,97 punten. Onder de hoofdaandelen wist Unilever het droog te houden met 0,2 procent koerswinst. Adyen en Prosus verloren beide ongeveer 2 procent. Deutsche Bank heeft woensdag het koersdoel voor Prosus verhoogd van 90,00 naar 95,00 euro bij handhaving van het koopadvies. In de AMX won Vopak ruim 3 procent. Morgan Stanley heeft woensdag het advies voor Vopak verhoogd van Gelijkgewogen naar Overwogen en het koersdoel ging van 38,50 naar 45,00 euro. Just Eat Takeway verloor bijna 2 procent. In de AscX won Brunel 0,5 procent en moest Sif Holding ruim 3 procent inleveren. Sif heeft aanmeldingen ontvangen voor 98,8 procent van de aandelen die worden aangeboden bij de claimemissie, die circa 50 miljoen euro moet opleveren. Dit maakte de funderingsspecialist woensdag bekend. Sif kondigde de claimemissie op 16 juni van dit jaar aan. Bron: ABM Financial News

