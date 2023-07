Deutsche Bank verhoogt koersdoel Prosus Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft woensdag het koersdoel voor Prosus verhoogd van 90,00 naar 95,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Prosus kondigde recentelijk een vereenvoudigde bedrijfsstructuur aan en gaf aan meer vertrouwen te hebben in de toekomstige winstgevendheid. Volgens analist Silvia Cuneo zou dit kunnen bijdragen aan het verlagen van de korting op het aandeel. Na de solide bedrijfsresultaten heeft de analist er meer vertrouwen in dat Prosus op schema ligt om de geconsolideerde e-commerce activa winstgevend te maken in de eerste helft van 2025. Het aandeel Prosus sloot dinsdag op 67,85 euro. Correctie: om foutieve vermelding Vopak te verwijderen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.