Licht lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag naar verwachting licht lager openen. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,3 procent in het rood.

Dinsdag werd de stijgende trend van de hoofdindex vooralsnog voortgezet. Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx voorziet dan ook een volgende koersdoel voor de AEX rond de 810 punten. "Een doorbraak hierboven maakt ruimte vrij voor een aanval op de recordstand van rond de 830 punten", aldus de marktkenner. De AEX sloot dinsdag op 778,72 punten.

Druk was het dinsdag niet op het Damrak. Wall Street hield vanwege Onafhankelijkheidsdag de deuren gesloten en de beursagenda was nagenoeg leeg. De beurs wacht op nieuwe impulsen, die zouden kunnen komen van de notulen van de vorige vergadering van de Federal Reserve woensdagavond en het Amerikaanse banenrapport vrijdag.

Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild wees op de steeds sterkere inversie van de rentecurve, wat vaak een sterk signaal is van een naderende recessie. Toch weerhoudt dit de Amerikaanse beurzen niet van een sterke start van de beursmaand. Juli was de afgelopen acht jaar steeds één van de beste maanden voor aandelen. Vorig jaar steeg de S&P500-index zelfs met 9,1 procent in juli, om in september weer te dalen.

In Azië staan de beurzen vanochtend lager als gevolg van tegenvallende macro-economische cijfers. De dienstenactiviteit van de economie in Japan en China bleef deze maand nog wel in expansiegebied, maar het groeitempo zwakt wel af.

De beurs in Hong Kong verloor 1,5 procent. De overige beurzen in Shanghai, Tokio en Seoul verliezen ongeveer 0,5 procent.

Op macro-economisch gebied zal er aandacht zijn voor de cijfers van de dienstenindustrie over juni in de verschillende landen van de eurozone en de eurozone als geheel. Maandag werd bekend dat de maakindustrie over een breed front krimpt.

In de VS staan de fabrieksorders op de agenda en worden de notulen van de Fed bekendgemaakt. Beleggers hopen op meer signalen over het te volgen rentepad van de Amerikaanse centrale bank.

Bedrijfsnieuws

De vermogensbeheertak van Aegon Asset Management wil de samenwerking met La Banque Postale n de joint venture LBP AM tien jaar langer voortzetten tot 2035.



Morgan Stanley heeft woensdag het advies voor Vopak verhoogd van Gelijkgewogen naar Overwogen en het koersdoel ging van 38,50 naar 45,00 euro. De analisten van de Amerikaanse bank verwachten begin 2024 een overaanbod op de oliemarkt. "We verwachten dat voorraadopbouw een impuls zal geven aan de bezettingsgraad en omzet, evenals aan de koers van het aandeel Vopak", aldus Morgan Stanley.



Verder kan het aandeel Adyen in beweging komen volgens handelaar Bert van der Pol van Today's Group. UBS zou het advies hebben verlaagd van Kopen naar Houden, met een koersdoel van 1.641 euro.

Sif Holding heeft aanmeldingen ontvangen voor 98,8 procent van de aandelen die worden aangeboden bij de claimemissie, die circa 50 miljoen euro moet opleveren.

Slotstanden Wall Street

Wall Street was dinsdag gesloten.

Op maandag steeg de S&P 500 0,1 procent op 4.455,59 punten, de Dow Jones index won fractioneel bij een slotstand van 34.418,47 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 13.816,77 punten.