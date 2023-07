Morgan Stanley zet Vopak op de kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft woensdag het advies voor Vopak verhoogd van Gelijkgewogen naar Overwogen en het koersdoel ging van 38,50 naar 45,00 euro.

De analisten van de Amerikaanse bank verwachten begin 2024 een overaanbod op de oliemarkt. Olieopslag is een belangrijk onderdeel van de variabele omzet van Vopak vanwege het kortlopende karakter van contracten in vergelijking met andere bedrijfsonderdelen. "We verwachten dat voorraadopbouw een impuls zal geven aan de bezettingsgraad en omzet, evenals aan de koers van het aandeel Vopak", aldus Morgan Stanley.

Ondanks de zwakke vraag en de voorraadafbouw in de sector Chemie, die langer duurt dan verwacht, houdt Vopak zich goed staande volgens de analisten. Het grootste deel van Vopaks blootstelling aan chemicaliën bevindt zich in het industriële segment, dat wordt ondersteund door langetermijncontracten en waarschijnlijk veerkrachtig zal blijven.

Morgan Stanley neemt de verbeterde vooruitzichten van Vopak mee in de eigen ramingen en verhoogt de EBITDA-prognose voor 2023 van 920 miljoen naar 966 miljoen euro. "Als we naar 2024 kijken, verwachten we dat hoge bezettingsgraden en capaciteitsuitbreidingen zullen leiden tot een groei van de EBITDA tot 979 miljoen euro". Met hogere inkomsten en geleidelijk lagere investeringen in de komende twee jaar, verwacht de zakenbank dat de schulden van Vopak in 2025 verder worden afgebouwd.

In het licht van een meer ondersteunende macro-achtergrond voor olieopslag, verhoogde Morgan Stanley het advies voor Vopak. "De koers van het aandeel Vopak is dan wel verbeterd ten opzichte van de dieptepunten, maar dit is eerder gedreven door winstverbeteringen dan door een herwaardering van de aandelen", aldus Morgan Stanley.