Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, in aanloop naar de inkoopmanagers voor de dienstensector en de notulen van de Federal Reserve.

IG voorziet een openingsverlies van 24 punten voor de Duitse DAX, een min van 19 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 4 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag verdeeld, na een rustige handelsdag die het zonder Wall Street moet stellen vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag.

De beurs wachtte op nieuwe impulsen, die zouden kunnen komen van de notulen van de vorige vergadering van de Federal Reserve woensdagavond en het Amerikaanse banenrapport vrijdag.

Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild wees dinsdag op de steeds sterkere inversie van de rentecurve, wat vaak een sterk signaal is van een naderende recessie. Toch weerhoudt dit de Amerikaanse beurzen niet van een sterke start van de beursmaand. Juli was de afgelopen acht jaar steeds één van de beste maanden voor aandelen. Vorig jaar steeg de S&P500-index zelfs met 9,1 procent in juli, om in september weer te dalen.

Economisch nieuws was er uit Duitsland, waar de export onverwacht daalde, terwijl de import juist steeg. De Amerikaanse agenda was leeg.

Bedrijfsnieuws

Adidas eindigde 1 procent hoger. Berenberg rekent op een meerjarig herstel, geholpen door de populariteit van Samba schoenen en betere marges. Analisten van Berenberg zien de marge stijgen tot 7,5 procent in 2024. Het koersdoel steeg van 180 naar 220 euro.

H&M boekte een sterker dan verwacht EBIT-resultaat, ondanks zwakke omzetgroei in lokale valuta. Dat wijst op sterke kostenbesparingen en goede vooruitgang op weg naar het margedoel van 10 procent in 2024, volgens analisten van UBS. Het aandeel sloot licht hoger.

De exportbeperkingen die China heeft ingesteld voor gallium en germanium, twee mineralen die cruciaal zijn voor de productie van halfgeleiders, is verstorend maar beheersbaar voor de chipbaranche, denkt Citigroup. Infineon en STMicroelectronics zijn afhankelijk van deze mineralen voor enkele producten die niet meer dan enkele procenten van de omzetgroei uitmaken, merken de analisten op. Beide aandelen sloten licht hoger.

Casino heeft twee voorstellen ontvangen om de kapitaalpositie te versterken, afkomstig van EP Global Commerce en Fimalac, en van 3F Holding. Het aandeel steeg 16 procent, waarna de handel werd opgeschort.

Betaalbedrijf Worldline won 3,5 procent in Parijs. Treinenfabrikant Alstom sloot 3 procent lager in Parijs.

In Frankfurt won vastgoedreus Vonovia circa 4,5 procent. Ook Unibail Rodamco was een winnaar in Parijs, met een plus van 3 procent. Siemens Energy zag de koers juist met meer dan een procent dalen.

In Amsterdam waren financials geliefd. Aegon sloot bijna 2 procent hoger, net als ASR. De overname van Aegon Nederland door ASR is afgerond en Aegon kan nu van start met een inkoop van eigen aandelen voor anderhalf miljard euro.

Euro STOXX 50 4.391,09 (-0,16%)

STOXX Europe 600 461,29 (+0,07%)

DAX 16.039,17 (-0,26%)

CAC 40 7.369,93 (-0,23X%)

FTSE 100 7.519,72 (-0,10%)

SMI 11.217,34 (-0,02%)

AEX 778,72 (+0,29%)

BEL 20 3.558,79 (+0,46%)

FTSE MIB 28.386,88 (-0,21%)

IBEX 35 9.588,40 (-0,58%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag vlak tot licht hoger.

De Amerikaanse beurzen bleven dinsdag gesloten. Futures op de Dow Jones-index en Nasdaq bewogen dinsdagavond weinig, terwijl de beurzen op Wall Street gesloten waren vanwege de viering van Independence Day.

Aandelen van Chinese metaalproducenten stegen dinsdag nadat Beijing maandag exportbeperkingen instelde op twee mineralen die worden gebruikt in microchips van hoge kwaliteit, als tegenzet tegen Amerikaanse exportbeperkingen. De mineralen, gallium en germanium, zijn cruciaal voor de productie van halfgeleiders, raketsystemen en zonnecellen. Het Chinese bedrijf Yunnan Chihong Zinc & Germanium steeg 6 procent dinsdag.

Vooruitblikkend worden woensdag de notulen van de Federal Reserve worden gepubliceerd. Deze bieden inzicht in het denken van centrale bankiers, op het moment van het rentebesluit afgelopen maand. Vrijdag volgt het Amerikaanse banenrapport voor juni. Economen rekenen op 240.000 nieuwe banen, tegen 339.000 een maand eerder.

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie lager.

Uit cijfers van S&P Global bleek vanochtend dat de groei in zowel de Japanse als de Chinese dienstensector is teruggevallen.

Nikkei 225 33.282,88 (-0,4%)

Shanghai Composite 3.228,68 (-0,5%)

Hang Seng 19.147,37 (-1,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0871. Dinsdagavond bewoog het muntpaar nog op 1,0888.

USD/JPY Yen 144,54

EUR/USD Euro 1,0871

EUR/JPY Yen 157,14

MACRO-AGENDA:

01:30 Inkoopmanagersindex diensten - Juni def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - Juni (Chi)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Juni (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Juni (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Juni def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Juni def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Juni def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Juni def. (VK)

11:00 Producentenprijzen - Mei (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - Juni (VS)

16:00 Fabrieksorders - Mei (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten