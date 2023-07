Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen, in afwachting van enkele belangrijke economische cijfers terwijl de Europese en Chinese aandelenmarkten omhoogkropen in een rustige markt. De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie steeg 1,8 procent tot 71,02 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie werd 2 procent duurder op 71,02 dollar. Maandag werd bekend dat Rusland en Saoedi-Arabië hun aanbod van ruwe olie op de wereldmarkt beide willen beperken tot en met eind augustus. Aandelenfutures op de Dow Jones-index en Nasdaq bewogen weinig, terwijl de beurzen op Wall Street gesloten waren vanwege de viering van Independence Day. Aandelen van Chinese metaalproducenten stegen nadat Beijing maandag exportbeperkingen instelde op twee mineralen die worden gebruikt in microchips van hoge kwaliteit, als tegenzet tegen Amerikaanse exportbeperkingen. De mineralen, gallium en germanium, zijn cruciaal voor de productie van halfgeleiders, raketsystemen en zonneellen. Het Chinese bedrijf Yunnan Chihong Zinc & Germanium steeg 6 procent dinsdag. Vooruitblikkend zullen woensdag de notulen van de Federal Reserve worden gepubliceerd. Deze bieden inzicht in het denken van centrale bankiers, op het moment van het rentebesluit afgelopen maand. Vrijdatg volgt het Amerikaaanse banenrapport voor juni. Economen rekenen op 240.000 nieuwe banen, tegen 339.000 een maand eerder. Bron: ABM Financial News

