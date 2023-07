AEX stijgt door

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag licht hoger geëindigd, ondanks een gebrek aan impulsen. De AEX steeg 0,3 procent tot 778,72 punten.

De stijgende trend van de hoofdindex wordt vooralsnog voortgezet. Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx voorziet dan ook een volgende koersdoel voor de AEX rond de 810 punten.

"Een doorbraak hierboven maakt ruimte vrij voor een aanval op de all-time high rond de 830 punten", aldus de marktkenner.

Druk was het dinsdag niet op het Damrak. Wall Street houdt vanwege Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten de deuren gesloten en de beursagenda was nagenoeg leeg.

De Australische centrale bank liet de rente vanochtend ongemoeid op 4,10 procent.

"De monetaire bewakers trappen op de rem en hopen nu, net als de Fed, op een daling van de inflatie, wat ik betwijfel", aldus marktanalist Salah Bouhmidi van IG.

Verder daalde de Duitse export in mei, terwijl de import steeg. "Zwakke export- en importcijfers illustreren de staat van de wereldeconomie en ook van de wereldkampioen export. De recessie is niet alleen technisch, maar heeft ook al de reële economie bereikt. De vraag is nu of het nog erger kan worden of dat de trend kan worden omgebogen", aldus Bouhmidi.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0901.

Stijgers en dalers

In de AEX deden ASR en Aegon goede zaken met koerswinsten van bijna 2 procent. De overname van Aegon Nederland door ASR is formeel afgerond. Aegon kan nu van start met een inkoop van eigen aandelen voor anderhalf miljard euro en UBS ziet ook een aantal goede aanjagers voor de koers van ASR.

DSM-Firmenich deelde de koppositie met Philips. Beide aandelen werden ruim 2 procent duurder. Deutsche Bank verlaagde het koersdoel van DSM-Firmenich, maar het koopadvies werd gehandhaafd.

Het aantal verliezers was beperkt in de hoofdindex. ArcelorMittal was de sterkste daler met een verlies van iets meer dan een half procent. Ook Unilever en Ahold Delhaize eindigden licht in het rood.

In de AMX ging WDP aan de leiding met een koersstijging van bijna 4 procent. WDP heeft van de Nederlandse belastingdienst bevestigd gekregen dat het in 2021 voldeed aan de eisen voor een FBI en verhoogde hierop de outlook voor 2023. En dat betekent ook dat er op iets meer dividend kan worden gerekend.

Alfen won ruim 2,5 procent en ook Eurocommercial behoorde tot de grootste stijgers.

Flow Traders liet ruim 3,5 procent gaan, nadat bekend werd dat de handelsinkomsten in het tweede kwartaal ruimschoots zijn gehalveerd. Daaropvolgend verlaagde KBC het advies en koersdoel voor Flow Traders en kwam ook Degroof Petercam met een koersdoelverlaging.

Bij de kleine aandelen ging PostNL aan kop, met een plus van ruim 4 procent. Sif leverde 2 procent in.