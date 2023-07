Wall Street dicht op Onafhankelijkheidsdag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen houden de deuren dinsdag gesloten omdat de Verenigde Staten de onafhankelijkheid vieren. Maandag sloot Wall Street na een verkorte handelssessie licht hoger. Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild wijst op de steeds groter worden inverse rentecurve, dat doorgaans een sterk signaal is dat er een recessie nadert, maar dit mag de Amerikaanse beurzen er niet van weerhouden om weer een goede maand te beleven. Juli is de afgelopen acht jaar consequent één van de beste maanden geweest voor aandelen, en met name de winsten van vorig jaar waren enorm, met een stijging van de S&P 500-index met 9,1 procent. Dat is natuurlijk geen garantie voor het succes van dit jaar, aldus Vranken, die opmerkt dat de aandelenkoersen vervolgens in september weer daalden. Als Wall Street woensdag de deuren weer opent, is er aandacht voor het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP. Eind van de week verschijnt het officiële banenrapport uit de VS. Woensdagavond komt de Federal Reserve met de notulen van het laatste rentebesluit. Beleggers zullen naar aanwijzingen speuren die bevestigen dat de federal funds rate dit jaar inderdaad nog verder zal worden verhoogd. Op bedrijfsvlak kijken beleggers uit naar donderdag, wanneer Meta Platforms volgens The Wall Street Journal zijn Twitter-concurrent Threads zal lanceren. Verder lopen de spanningen tussen China en de VS weer op. China kondigde maandag aan exportbeperkingen in te stellen op bepaalde cruciale metalen, zoals voor gallium en germanium, die nodig zijn voor de productie van halfgeleiders. Dit was een reactie op de exportbeperkingen die de Verenigde Staten zetten op technologie voor de productie van high-end chips in China, vooral voor toepassingen in kunstmatige intelligentie. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal werkt Washington inmiddels aan maatregelen om Chinese bedrijven de toegang te ontzeggen tot Amerikaanse clouddiensten. De euro/dollar noteerde dinsdag op 1,0900. Slotstanden maandag De S&P 500 steeg 0,1 procent op 4.455,59 punten, de Dow Jones index won fractioneel bij een slotstand van 34.418,47 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 13.816,77 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.