Beursblik: na afronding deal Aegon voldoende koersaanjagers voor ASR Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) Nu de deal van ASR om Aegon Nederland over te nemen formeel is afgerond, volgen er naar verwachting belangrijke aanjagers voor het aandeel. Dit schreef UBS dinsdag in een analistenrapport. Volgens de Zwitserse bank, die ASR eerder op de kooplijst zette, is één van de eerste katalysatoren het feit dat ASR in een hogere kapitalisatie-index zal worden opgenomen. Ook verwacht UBS dat de doelstelling voor een kapitaalgeneratie (OCG) van 1,3 miljard euro licht zal worden verhoogd voor de gecombineerde activiteiten. Verder verwacht UBS dat er een terugkerend aandeleninkoopprogramma van 200 miljoen euro per jaar zal worden aangekondigd bij de jaarcijfers van ASR voor 2023, waarna uitbetaling volgt vanaf 2024. Eerder al schreven de analisten van UBS over een mogelijke verkoop van Aegon Bank, die in de waardering is meegenomen. De Zwitserse bank schat een eventuele verkoopsom in op 450 miljoen euro, wat 5 procent is van de toegenomen marktkapitalisatie van ASR. "Voor de langere termijn verwachten we dat de implementatie van Aegon's interne model door ASR nog eens 1 miljard euro aan overtollig kapitaal zal vrijmaken", aldus UBS, dat berekent dat dit 11 procent is van de marktkapitalisatie van ASR. De analisten rekenen er verder op dat de integratie een jaar eerder zal zijn voltooid, in 2025, met een extra, eenmalige aandeleninkoop van ten minste 1 miljard euro, die bij de jaarcijfers over 2025 zal worden aangekondigd. Ook verwacht UBS een ASR-beleggersdag in het eerste kwartaal van 2024, "waar nieuwe doelstellingen voor de gecombineerde activiteiten worden gegeven." UBS heeft voor ASR een koersdoel van 48,00 euro. Dinsdag noteert het aandeel 2,0 procent hoger op 41,59 euro. Aegon stijgt 1,6 procent naar 4,79 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.