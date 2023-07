Europese beurzen verdeeld rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag min of meer onveranderd op een rustige handelsdag die het zonder Wall Street moet stellen vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 0,2 procent op 463,70 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 16.054,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde vlak met een stand van punten. De Britse FTSE steeg 0,9 procent naar 7.541,67 punten. Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild wees dinsdag op de steeds groter worden inverse rentecurve, hetgeen doorgaans een sterk signaal is dat er een recessie nadert, maar dit mag de Amerikaanse beurzen er niet van weerhouden om weer een goede maand te beleven. Juli is de afgelopen acht jaar consequent één van de beste maanden geweest voor aandelen, en met name de winsten van vorig jaar waren enorm, met een stijging van de S&P500-index met 9,1 procent. Dat is natuurlijk geen garantie voor het succes van dit jaar, aldus Vranken, die opmerkt dat de aandelenkoersen vervolgens in september weer daalden. De Duitse export liet onverwacht een afname zien, terwijl de import in mei juist steeg, terwijl op maandbasis op een daling was gerekend. De agenda meldt vandaag optredens van de Britse premier Rishi Sunak voor een comité van het Lagerhuis en een speech van de voorzitter van de Deutsche Bundesbank. De Amerikaanse macro-economische agenda is voor dinsdag leeg in verband met de viering van de onafhankelijkheid van de VS. Olie noteerde dinsdag hoger. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 1,2 procent in het groen op 70,58 dollar, terwijl voor een september-future Brent 75,47 dollar werd betaald, een stijging van 1,1 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0900. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0910 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0918 op de borden.



Bedrijfsnieuws Casino heeft twee voorstellen ontvangen ter versterking van de kapitaalpositie. De voorstellen zijn afkomstig van EP Global Commerce en Fimalac, en van 3F Holding. De handel in het aandeel is opgeschort. Op de beurs van Parijs verloor de koers van het aandeel Alstom 3,5 procent en was daarmee de enige opvallende afwijking binnen de Franse hoofdindex. Op de beurs van Frankfurt won het aandelenkoers Vonovia 2,7 procent, gevolgd door een plus voor de aandelenkoers van Adidas. Berenberg verhoogde het koersdoel voor Adidas van 180,00 naar 220,00 euro. Het aandeel Siemens Energy zag de koers 1,7 procent dalen. Op beide beurzen hielden de plussen en minnen elkaar goed in evenwicht. In Amsterdam gingen de aandelenkoersen ASR en Aegon aan de leiding van circa 2 procent. De overname van Aegon Nederland door ASR is formeel afgerond. Aegon kan nu van start met een inkoop van eigen aandelen voor anderhalf miljard euro. Futures Wall Street De S&P 500 steeg maandag 0,1 procent op 4.455,59 punten, de Dow Jones index won fractioneel bij een slotstand van 34.418,47 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 13.816,77 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.