Valuta: dollar houdt meeste uitzicht op stijging

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rondom de 1,09 dollar, op een dag die vooral op zoek lijkt naar dollar-ondersteunend nieuws. "De euro heeft herhaaldelijk geprobeerd niet alleen boven de 1,09 dollar te blijven, maar ook weer richting de 1,10 dollar te koersen, maar wordt elke keer teruggetrokken", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News.



"Daarmee lijkt het dat de dollar meer kans maakt op te lopen dan de euro. De inspiratie kan woensdag al komen uit de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve, maar later deze week natuurlijk van de Amerikaanse banendata over juni. Als de banengroei hoger uitkomt dan verwacht, heb je kans dat de dollar daar positief op reageert", aldus de handelaar van Ebury dinsdag. De Reserve Bank of Australia liet de rente dinsdag ongemoeid, waarmee het belangrijkste rentetarief op 4,10 procent bleef staan. De Duitse export liet onverwacht een afname zien, terwijl de import in mei juist steeg, terwijl op maandbasis op een daling was gerekend. De agenda meldt vandaag optredens van de Britse premier Rishi Sunak voor een comité van het Lagerhuis en een speech van de voorzitter van de Deutsche Bundesbank. De Amerikaanse macro-economische agenda is voor dinsdag leeg in verband met de viering van de onafhankelijkheid van de VS. De euro noteerde dinsdag 0,1 procent lager op 1,0899 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8583 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent en noteerde op 1,2698 dollar. De Australische dollar noteerde dinsdag kort na publicatie van het rentebesluit lager ten opzichte van de Amerikaanse dollar, maar heeft zich inmiddels hersteld en noteerde onveranderd. Bron: ABM Financial News

