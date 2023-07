Opnieuw winst op Beursplein 5, verzekeraars doen goede zaken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bouwt dinsdag de juliwinst verder uit. Na maandag 0,3 procent te zijn gestegen, wint de AEX vanochtend nog eens 0,4 procent. Veel drukte is er vandaag niet op het Damrak. De beursagenda is vrijwel leeg en Wall Street houdt vanwege Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten de deuren gesloten. Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild wijst op de steeds groter worden inverse rentecurve, dat doorgaans een sterk signaal is dat er een recessie nadert, maar dit mag de Amerikaanse beurzen er niet van weerhouden om weer een goede maand te beleven. Juli is de afgelopen acht jaar consequent één van de beste maanden geweest voor aandelen, en met name de winsten van vorig jaar waren enorm, met een stijging van de S&P500-index met 9,1 procent. Dat is natuurlijk geen garantie voor het succes van dit jaar, aldus Vranken, die opmerkt dat de aandelenkoersen vervolgens in september weer daalden. De euro/dollar handelt dinsdag aan het eind van de ochtend op 1,0904 en olie wordt een procent duurder. Stijgers en dalers In de AEX gaan ASR en Aegon aan de leiding met koerswinsten van ruim anderhalf procent. De overname van Aegon Nederland door ASR is formeel afgerond. Aegon kan nu van start met een inkoop van eigen aandelen voor anderhalf miljard euro. Adyen wordt circa een procent duurder. Er zijn slechts drie dalers in de hoofdindex, en met iets meer dan een half procent is ArcelorMittal de sterkste daler. Verder behoren ook Randstad en ASMI tot de verliezers. In de AMX gaat WDP aan de leiding met een koersstijging van 3 procent. WDP heeft van de Nederlandse belastingdienst bevestigd gekregen dat het in 2021 voldeed aan de eisen voor een FBI en verhoogde hierop de outlook voor 2023. En dat betekent ook dat er op iets meer dividend kan worden gerekend. Alfen wint bijna 2 procent en ook Just Eat Takeaway behoort weer tot de grootste stijgers. Flow Traders laat 3 procent gaan nadat bekend werd dat de handelsinkomsten in het tweede kwartaal ruimschoots zijn gehalveerd. Daaropvolgend verlaagde KBC Securities het advies en het koersdoel voor Flow Traders en kwam ook Degroof Petercam met een kleine koersdoelverlaging. Bij de kleine aandelen ging Fastned aan kop, met een plus van ruim 2 procent. Azerion leverde meer dan 2 procent in. Bron: ABM Financial News

