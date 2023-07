Meta lanceert donderdag Twitter-concurrent Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, is van plan om spoedig een concurrent voor Twitter te lanceren. Dit meldde The Wall Street Journal maandagavond laat. De mogelijke lancering van Threads komt op het moment dat Twitter van Elon Musk worstelt om adverteerders aan zich te binden en in het weekend beperkingen oplegde aan berichten die bekeken worden door gebruikers. Meta zal Threads bouwen op basis van gebruikersgegevens van Instagram, waardoor het de potentie heeft om aan te slaan en snel te groeien, denken kenners. Threads stelt gebruikers in staat om hun Instagram-gebruikersnaam over te zetten naar een nieuw platform, dat in wezen chats met directe berichten opent op een meer openbaar forum. Het moederbedrijf Facebook is al enige tijd bezig met de ontwikkeling van een op tekst gebaseerd platform. Volgens The Wall Street Journal lijkt een vermelding in de App Store van Apple erop te duiden dat de lancering ook daadwerkelijk donderdag plaatsvindt. Vorige week verscheen de Threads-app al even in sommige regio's in de Google Play Store van Alphabet. Bron: ABM Financial News

