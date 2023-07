Beursblik: Degroof verlaagt koersdoel Flow Traders Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft dinsdag het koersdoel voor Flow Traders verlaagd van 21,00 naar 20,00 euro met een onveranderd Houden advies. Flow Traders zei dinsdag te verwachten dat de genormaliseerde nettohandelsinkomsten in het tweede kwartaal ruimschoots zijn gehalveerd tot 49 miljoen euro. De overige inkomsten schat Flow Traders op 2 miljoen euro. Analist Michael Roeg van Degroof rekende op 75 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2023 bedroegen de nettohandelsinkomsten nog 110,4 miljoen euro. Een jaar eerder was dit nog ruim 148 miljoen euro en in de laatste drie maanden van 2022 was dit een ruime 115 miljoen euro. De operationele kosten zouden volgens het bedrijf in lijn liggen met de afgegeven outlook, "wat resulteert in een licht positieve genormaliseerde operationele winst". Hier ging Degroof uit van 16 miljoen euro. Roeg zei dinsdag dat zijn taxaties voor het tweede kwartaal daarom flink omlaag gaan. Maar voor 2024 en daarna zijn de aanpassingen aan de taxaties beperkt. Het aandeel Flow Traders daalt dinsdag 2,9 procent naar 19,26 euro. Bron: ABM Financial News

