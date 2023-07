AEX nipt hoger van start gegaan, winst voor ASR Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,1 procent hoger op 777,59 punten, terwijl de Midkap vlak noteerde. Onder de hoofdaandelen ging ASR Nederland aan kop met ruim een procent koerswint, na de formele afronding van de overname van Aegon Nederland. Aegon start nu met een inkoop van eigen aandelen voor anderhalf miljard euro. Het aandeel Aegon steeg ruim een half procent. Ook de banken ING en ABN AMRO zaten vanochtend in de lift, net als een dag eerder, met winsten van ongeveer een procent. IMCD was de grootste daler met minder dan een half procent koersverlies. In de AMX won Fugro krap twee procent. Volgens handelaar Bert van der Pol van Today's Group plakte BNP Paribas Exane een koopadvies op Fugro met een koersdoel van 18,90 euro. Flow Traders verloor juist vier procent. De flitshandelaar verwacht dat de genormaliseerde netto handelsinkomsten in het tweede kwartaal ruimschoots zijn gehalveerd. In de AscX won Fastned een procent. Azerion daalde 0,8 procent. Bron: ABM Financial News

