Casino ontvangt voorstellen ter versterking kapitaal

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Casino heeft twee voorstellen ontvangen ter versterking van de kapitaalpositie. Dit maakte de noodlijdende Franse supermarktketen dinsdag bekend. De voorstellen zijn afkomstig van EP Global Commerce en Fimalac, en van 3F Holding. Casino gaf geen details van deze voorstellen. De onderneming zal de voorstellen vandaag analyseren en aan de schuldeisers presenteren op een speciale vergadering op 5 juli. Tot die tijd zal het bestuur geen besluit nemen over de ontvangen voorstellen. Casino maakte eind juni bekend verlegen te zitten om 900 miljoen euro aan eigen vermogen. Bron: ABM Financial News

